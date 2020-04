Die Wissenschaftler mussten beobachten, wie sich die Brandnarben entwickeln. Nach solchen Versuchen werden Tiere normalerweise getötet. Die beiden fassten sich aber ein Herz und fragten bei der Pfotenhilfe an, ob ihre Versuchsschweinchen gerettet werden könnten - erfolgreich. Jetzt kann das quirlige Trio „Tick“, „Trick“ und „Track“ sein restliches Leben am Gelände in Lochen noch so richtig auskosten.