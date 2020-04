„Wenn man im Krieg ist, muss man den Feind besser verstehen“

Durch die neuen Studienerkenntnisse würden wir nun verstehen, was das Virus so gefährlich macht. „Wir sprechen von einem sehr aggressiven Virus“, da das Virus uns dort attackieren würde, „wo es uns weh tut“, nämlich in den Gefäßinnenschichten, die unsere „Verteidigungslinie“ seien. Gefäße müssten nämlich „offen bleiben“. „Dieses Virus schaltet diesen Schutzmechanismus aus, dann kommt es zu Gefäßverschlüssen in allen Organen“, erklärt der Professor.