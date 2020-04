Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag eindringlich darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Einschränkungen im Grundrechts-Bereich nur von begrenzter Dauer sein dürfen. Die Grundrechte seien aktuell im Gefolge der Corona-Krise „dramatisch eingeschränkt“, was „nur durch die außergewöhnliche Situation gerechtfertigt“ sei. Die Einschränkungen dürften nur so lange gelten, wie sie unbedingt nötig sind, „sie müssen also mit einem Ablaufdatum versehen sein“, sagte Van der Bellen am Freitag bei der Angelobung von Verena Madner zur VfGH-Vizepräsidentin.