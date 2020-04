Wegen Infektionsgefahren und Kontaktverboten in der Corona-Krise organisieren die vor allem von jungen Menschen getragene Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ und Partnerorganisationen auf der ganzen Welt am Freitag einen virtuellen Klimastreik. Sogar Forscher in der Arktis und Antarktis beteiligten sich an dem Online-Protest.