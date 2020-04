2669 Menschen sind derzeit (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) in Österreich an Covid-19 erkrankt. Das sind um 117 weniger als noch am Vortag. Auswirkungen nach den am 14. April erfolgten Geschäftsöffnungen sind bisweilen ausgeblieben. 651 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen derzeit im Spital behandelt werden, 156 davon liegen auf der Intensivstation.