Eine weitere Online-Erkenntnis, die etliche Kollegen bestätigen können: „Die mit Abstand meisten Bestellungen lösen Einträge auf Instagram aus“, heißt es. Trotz vielseitigen Einfallsreichtums hinterlässt der Zusammenbruch des Fachhandels und der Gastro-Szene in der Weinbranche schwere Einbußen. Auch wegen der Zwangspause für wichtige Veranstaltungen bleiben die Kassen leer. Die Absage des Weinfrühlings nahm unter anderem Reinhard Koch in Rechnitz wenigstens gelassen. Der Winzer ging in den Wald, um in aller Ruhe Bärlauch zu sammeln. Allzu viel Zeit war dafür ohnehin nicht. Denn jetzt hat schon wieder die Arbeit in den Weingärten begonnen. Einstricken, abjäten, ausdünnen, entblätternbis Ende August gibt es für Winzer keine Atempause mehr. Und dann die Lese.