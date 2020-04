Langer war gerade mit ihrem Hund Gassi gehen, als sie den stacheligen Vierbeiner entdeckte. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie die blaue Schnur. Sofort holte sie Arbeiter, die sich in der Nähe aufhielten, und gemeinsam befreiten sie das hilflose Tier. „Die Schnur dürfte von Menschenhand um den Hals befestigt worden sein. Auch die Bauarbeiter hatten diesen Eindruck“, berichtet Langer. Der Igel soll in der Umgebung gelebt und als zutraulich gegolten haben. Mittlerweile befindet er sich in einer Wildtierstation.