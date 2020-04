Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Wir möchten uns an dieser Stelle für die Kurzschlusshandlung des Landeshauptmannes entschuldigen und versichern Ihnen: So sind wir nicht!„ Mit einem offenen Brief richteten sich FPÖ-Chef Norbert Hofer und der freiheitliche Landesobmann-Stellvertreter Alexander Petschnig, Tourismuslandesrat der vergangenen Amtsperiode, an die “Opfer der Neusiedler-See-Sperre„. Gemeint ist der eingeschränkte Zugang zu fast allen Seebädern, der nur Anrainern aus dem 15-Kilometer-Umfeld, Auswärtigen mit einem dortigen Zweitwohnsitz, Berufsfischern und Einsatzkräften erlaubt ist. Hofer und Petschnig befürchten, dass das Burgenland als Urlaubsdestination darunter leidet.