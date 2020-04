„Gängige Praxis“

Schon länger wird vermutet, der Online-Händler könnte sich bei der Entscheidung, welche Artikel unter der Eigenmarke hergestellt werden sollen, von den Verkaufsschlagern seiner Marktplatz-Händler „inspirieren“ lassen. Aussagen mehrerer früherer und eines aktuellen Amazon-Mitarbeiters stützen jetzt diese Vermutung. Sie gaben gegenüber dem „Wall Street Journal“ an, dass die Regeln des Konzerns, die diese Praxis eigentlich untersagen, nicht einheitlich durchgesetzt würden. Die Verwendung der Verkaufsdaten von Marktplatz-Händlern sei „eine gängige Praxis, die in den Sitzungen, an denen sie teilnahmen, offen diskutiert wurde“, zitiert das Blatt die Mitarbeiter.