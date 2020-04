Große Belastung für Ingenieure

Gewerkschafter Andy Kerr, der 40.000 britische Telekom-Ingenieure vertritt: „Wir hatten Fälle, in denen unsere Leute mit dem Abstechen bedroht wurden, mit physischer Gewalt und in einigen Fällen tatsächlich mit dem Tod.“ Für die Techniker - die meisten arbeiten gar nicht am 5G-Ausbau, sondern warten schlicht die Netze - sei das eine gewaltige Belastung. Einerseits leiste man im Zeitalter von Home-Office und E-Learning einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, andererseits müsse man um sein Leben fürchten.