Demnach sind im Zuge von zwei Studien in Frankreich bei 23 bis 30 Prozent der Covid-19-Patienten Lungenembolien festgestellt. Die Ergebnisse würden nahelegen, „dass mikrovaskuläre thrombotische Prozesse“ bei Patienten mit Covid-19 eine Rolle beim Atemversagen spielen können, berichtet die RSNA. Immer öfter entdecken Ärzte im Gehirn, in den Nieren, in Armen und Beinen oder im Herz Blutgerinnsel - Thrombosen, Lungenembolien und Schlaganfälle seien die Folge. Komplikationen, von denen offenbar auch jüngere Patienten betroffen sind, so die Forscher.