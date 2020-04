Was das Burgenland vorgemacht hat, sollen nun die anderen nachmachen: In allen Ausschreibungen der öffentlichen Hand - sowohl im Bund als auch in den Ländern - soll der Mindestlohn von 1700 Euro netto als „wichtiges Kriterium“ verankert werden, fordert die SPÖ. „Das muss besonders für jene Branchen gelten, die jetzt als Helden der Krise gefeiert werden“, betont Klubchef Robert Hergovich. Er will auch eine deutliche Anhebung des Arbeitslosengeldes. Damit sollen die Kaufkraft und in weiterer Folge die Wirtschaft gestärkt werden. Gleichzeitig brauche es eine Millionärssteuer, „um die Mehrausgaben der Corona-Krise zu decken“, erklärt der Klubobmann. Er kündigt außerdem ein Konjunkturpaket von Land und Sozialpartnern an, das mehrere Millionen Euro umfassen und demnächst präsentiert werden soll. Auch das Zulassen einer Doppelförderung von Bund und Land - die bisher nicht möglich war - scheint angedacht zu sein.