Die neugewonnene Produktivität steckt Falco in seine Musik - das jüngste Baby ist die Band „Still“, die es seit Jänner 2020 in dieser Formation gibt. „Mir war wichtig, dass unser Name auf Englisch und Deutsch eine Bedeutung hat, weil unsere Songs zwischen beiden Sprachen abwechseln.“ Mit dem Rocksound seiner Band identifiziert sich Luneau zu 100 Prozent, was in seiner Karriere nicht immer so war: „Ich war lange auf der Suche. Nach drei Plattenverträgen und Produzenten, die mich immer etwas verändern wollten, höre ich nun auf mein Bauchgefühl.“