Von der Dessous- zur Masken-Produktion

Das von Lenzing AG (50,1%) und Palmers Textil AG (49,9%) neu gegründete Unternehmen „Hygiene Austria“ wird ab Mai 2020 mit der Produktion und dem Verkauf von Schutzmasken für den heimischen und europäischen Markt beginnen. In der industriellen Produktion sind aktuell zwölf Millionen Stück monatlich geplant. In den letzten Wochen wurden mehrere Millionen Euro in eine moderne Produktionsinfrastruktur am Standort Wiener Neudorf investiert und die entsprechenden Rohstoffe zur Schutzmaskenproduktion gesichert. In einem ersten Schritt stellt das Unternehmen sogenannte Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) und OP-Schutzmasken der Klasse EN14683 her.