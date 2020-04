Also beschloss die, wegen der Krise in Wien mit Gatte Yusif Eyvazov festsitzende, Anna Netrebko anlässlich dessen die Oper zu „eröffnen“. „Ich liebe Wien und die Wiener Staatsoper, und es ist eine Freude, mit Bogdan zu arbeiten, den ich schon sehr lange kenne“, so Donna Anna, die nach strengen Checks (Fiebermessung inklusive. Netrebko bestand mit 36,4 Grad) eine Einlage für 20 Anwesende in der sonst menschenleeren Wiener Staatsoper gab.