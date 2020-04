Hilfe für „Not-Felle“ ist angekommen

Diese Woche hat das Tierheim zehn Paletten Premium-Tiernahrung von der „Krone“-Tierecke erhalten. Bei unserer großen Futterspendenaktion beliefern wir österreichweit Tierheime und verschenken mit der Futterherstellerfirma „CAT´S LOVE“ insgesamt 100 Paletten bestes Tierfutter für Samtpfoten. „Krone“-Tierecke Chefin Maggie Entenfellner und „CAT´S LOVE“-Firmengründerin, Katharina Miklauz, haben noch viel vor: Schließlich werden weitere 70 Paletten an Tierfutter in den kommenden Wochen in ganz Österreich verteilt und sollen etwas Freude in den Alltag der Tierheime bringen. Denn Zusammenhalten ist die Devise dieser Tage!