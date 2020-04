Schon vor einigen Wochen haben Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis all jene beklatscht, die während der Corona-Krise das Gesundheitssystem am Laufen halten. Jetzt zeigten zudem auch Kate und William ihre Solidarität mit den Mitarbeitern des National Health Service, das Gesundheitssystem in England, und posteten ein ein Video, das sie gemeinsam mit ihren Kindern zeigt.