Schon 11.000 Fälle vor erster offiziellen Infektion?

Es war schon länger vermutet worden, dass New Yorks mehr als 250.000 nachgewiesene Infektionen nur die Spitze des Eisbergs sind. In den USA sorgte am Donnerstag zudem eine weitere Studie, die von einem weitaus früheren Beginn der Pandemie in New York City ausgeht, für Aufsehen. Demnach könnte es allein in New York City bereits knapp 11.000 Fälle gegeben haben, als am ersten März die erste offizielle Infektion bestätigt wurde - und insgesamt 28.000 in fünf US-Großstädten, die zu dieser Zeit offiziell 23 Fälle gemeldet hatten.