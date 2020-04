„Wenn alles gut geht, wissen wir Anfang des Sommers, was rauskommt“, so Penninger in der Vorwoche. Das Gute an seinem Medikament sei, dass es Organe wie die Lunge, das Herz oder die Niere schütze, so Penninger, der dem Virus „die Tür zusperren“ will. Das aktuelle SARS-CoV-2-Virus nutzt wie das 2002 aufgetauchte SARS-Virus den ACE2-Rezeptor, um in menschliche Zellen zu gelangen.