Johnson war an Covid-19 erkrankt und Anfang April sogar auf die Intensivstation des St. Thomas‘ Hospital in London gebracht worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand eineinhalb Wochen nach seiner Diagnose verschlechtert hatte. Am 12. April konnte er wieder aus dem Spital entlassen werden. Zwischendurch stand sein Leben angeblich auf Messers Schneide, wie Johnson selbst in einerm Video sagte.