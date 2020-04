In Oslo soll es am 11. Juni aber immerhin ein einstündiges Exhibition-Event geben. Das ist eine wirklich positive Nachricht für Sportler und Fans und verspricht, eine weitere großartige Nacht der Leichtathletik im Bislett-Stadion zu werden", erklärte World-Athletics-Präsident Sebastian Coe. Ob die Diamond-Serie dann am 4. Juli in London fortgesetzt werden kann, steht aber in den Sternen.