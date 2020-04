In Wattens passierte am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen erheblich verletzt wurden. Eine Pkw-Lenkerin (18) übersah ein Auto, welches vor ihr an einer roten Ampel stehen geblieben war. Trotz Vollbremsung krachte sie gegen das Heck - im Wagen der 18-Jährigen befand sich ein einjähriges Kind.