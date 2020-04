SPÖ befürchtet „verpflichtende Corona-App durch die Hintertür“

SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher befürchtet eine „verpflichtende Corona-App durch die Hintertür“. „Coronavirus-Bekämfpung ja, Blankoschecks für Eingriffe in Grundrechte der Bevölkerung nein“, so Kucher in einer Aussendung. Er fordert eine Begutachtung des Gesetzes, denn hier seien „grundlegende Demokratie- und Freiheitsrechte der Bevölkerung betroffen“. Erst am Dienstag hatten über 300 Wissenschaftler in einem offenen Brief zum Einhalten des Datenschutzes und der Privatsphäre bei Kontaktverfolgungs-Apps aufgefordert.