Ein Lichtblick in der Corona-Zeit! Mit dem Erlass der Regierung dürfen einige Spitzensportler wieder trainieren. Das lässt den Gnaser Mountainbike-Profi David Trummer aufatmen. „Bevor die Maßnahmen losgegangen sind, waren wir ja schon in Spanien zur Vorbereitung aufs erste Rennen in Portugal. Das wurde dann abgesagt“, erzählt der 25-Jährige. Wie es weitergeht, erfährt er demnächst. „Meine Hoffnungen liegen am Schöckl. Wir klären gerade, wie und wann ich dort auf die Downhill-Strecke darf.“ Der Bike-Park in Marburg ist ja aktuell wegen der Reisebeschränkungen kein Thema...