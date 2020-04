Die Tuning-Szene will sich von der Corona-Pandemie scheinbar nicht abhalten lassen und sich trotz allem in Kärnten treffen. Daher rüstet sich nun auch die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land für einen möglichen GTI-Ansturm. Im Ortskern von Schiefling und in Selpritsch wurden bereits Kameras installiert.