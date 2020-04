Ähnlich sieht es auch bei den Bikeparadies-Filialen in Hermagor und Treffen bei Villach aus: „Wir hatten heuer so viele Fahrräder auf Lager, wie noch nie zuvor“, verrät Michael Härle: „Doch wenn es so weiter geht, dann sind wir in drei Wochen ausverkauft, denn wir haben tolle Angebote für unsere Kunden.“ Besonders gefragt sollen heuer Marken-E-Bikes, aber auch ultraleichte, schnelle Rennräder und Carbon-Mountainbikes sein.