Die Stones waren erst am Freitag als letztes Line-up-Highlight angekündigt worden. Die legendären Rocker waren auf einem viergeteilten Bildschirm zu sehen, jeder zu Hause für sich. „You Can‘t Always Get What You Want“ stimmte Jagger enthusiastisch an, Richards und Wood jammten auf ihren Instrumenten mit. Watts trommelte mit verschmitztem Lächeln auf virtuellen Drums.