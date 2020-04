Für das Österreichische Bundesheer birgt die Corona-Krise eine zeitgeschichtliche Premiere in sich. Erstmalig in der Zweiten Republik werden Milizsoldaten durch die Bundesverfassung zu einem österreichweiten Einsatz einberufen. In Tirol wird dazu die rund 200 Personen umfassende 2. Kompanie des Miliz-Jägerbataillons Tirol mobilgemacht. Für die Ausbildung dieser Männer und Frauen zeichnet das Hochgebirgsjägerbataillon 24 aus Lienz verantwortlich.