Eder hingegen hat auch mit 37 Jahren noch Lust auf mehr. „Mein Plan steht bis Peking 2022“, rückt er davon nicht ab. Ein Karriereende ist auch bei Julian Eberhard nicht in Sicht. Der 33-jährige Polizeisportler verliert „keine Gedanken daran, wann Schluss sein könnte. Mein voller Fokus liegt auf dem Sport.“ Landertingers Rücktritt kam für den Pinzgauer nicht überraschend. „Er hat eine Zeit lang darüber nachgedacht, wir haben natürlich darüber geredet“, verrät Julian. „Es war schwer nach seinen Verletzungen. Es ist aber beeindruckend, was er in seiner Karriere erreicht hat.“