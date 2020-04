Ein Blick in das Geschichtsbuch verrät die enge Verbindung der „Landes-Hypothekenanstalt“ zum Land Steiermark: 1930 vom Landtag aus der Taufe gehoben, nahm man 1931 die Geschäftstätigkeit im 3. Stock des Landhauses auf. 1939 übersiedelte die Bank dann in das Stammhaus in der Grazer Radetzkystraße.