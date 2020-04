Corona-Maßnahmen vermehrt als übertrieben bewertet

Die Zustimmung in der Bevölkerung zu den einschneidenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen und der so geglückten Trendumkehr ist indes nach wie vor groß. Aber auch in diesem Zusammenhang ist eine Tendenz erkennbar, wie eine aktuelle Umfrage des Instituts Market zeigt: Vor etwa vier Wochen gab es noch eine Zustimmung von rund 90 Prozent. Mittlerweile halten aber immer mehr Menschen die Maßnahmen für übertrieben, so die Ergebnisse (siehe Grafik unten).