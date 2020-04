Man kann über alles reden – oder auch nicht. Bürgermeister Harald Preuner hat manche Diskussionen satt. Etwa jene über eine Auflassung des Rot-Kreuz-Parkplatzes. Dazu gab es im September den Antrag einer politischen Mehrheit, der bis heute nicht behandelt wurde. Ingeborg Haller von der Bürgerliste machte dieses Fass wieder auf – sie und auch Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) wollen an der Forderung von damals festhalten. Nachdem vergangene Woche der neue Kreisverkehr am Franz-Josef-Kai und die Umgestaltung des vorderen Parkplatzes fixiert wurden, betrachtet Preuner den Antrag allerdings als „erledigt“. Es ist eine Kostenfrage: Während für Haller die Ausgleichsmittel für das Rote Kreuz am „politischen Willen“ hängen, kann sich das für Preuner „nicht ausgehen“.