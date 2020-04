Mit einem Plus von nur 0,5 Prozent an Covid-19-Neuerkrankungen zeichnet sich in Österreich ein erfreulicher Trend ab. Das könnte jedoch eine trügerische Sicherheit sein - für Anschober also kein Grund zur Entwarnung: „Diese Zahlen sind die Auswirkungen von Phase 1 und beinhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Neuinfektionen durch den ersten Öffnungsschritt vom Dienstag letzter Woche. Diese sind erst mit zumindest zwölf Tagen Verzögerung zu erwarten.“