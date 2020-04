Knapp zwei Prozent derzeit in Betreuung

Derzeit sind nur knapp zwei Prozent der Schüler in Betreuung, wie das Bildungsministerium in einer Aussendung wissen ließ. Allerdings bedeutet bereits diese Zahl an circa 13.000 Schülern eine Versechsfachung in der Zeit nach Ostern. „Jeden Tag kommen mehr Kinder in die Betreuung. Klar ist: Kein Kind darf zurückgewiesen werden und es ist auch keine Extrabescheinigung erforderlich“, so Bildungsminister Faßmann. Das gelte auch für Kindergärten, wo Frauenministerin Susanne Raab eine Verordnung des Gesundheitsressorts ankündigte.