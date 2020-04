Button selbst meinte damals, Anfang April: „Nach der Operation geht es unserem kleinen Kerl gut, er ist verdammt verwirrt, aber gesund.“ Und Hendrix geht es jeden Tag besser, auch weil seine Eltern für gute Laune sorgen. Die Corona-Quarantäne kam für die Buttons also fast schon gelegen. Hätte man doch unter normalen Umständen kaum so viel Zeit für einander gehabt. „Das einzig Positive an der Selbisolation ist es, mehr Zeit mit diesen Zwei zu haben“, schreibt Button unter einem Bild mit Söhnchen Hendrix und seiner Verlobten. Denn er weiß: Schon bald ist alles wieder gut ...