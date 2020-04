Bürgermeister bedauert Infektionen

„Wir haben ohnehin früher als vorgeschrieben reagiert“, betont eine einheimische Familie: „Es stört uns, dass man mit dem Finger auf uns zeigt. Es muss wohl ein Schuldiger gefunden werden.“ Vor allem der grüne Vizekanzler Werner Kogler ist seit seinem Sager ein rotes Tuch im Ort. Im Landhaus türmen sich Protestschreiben. Wie angespannt die Stimmung ist, zeigten auch einzelne bedenkliche Vorfälle: „Ein Mann mit Ischgl-Jacke wurde in Innsbruck angespuckt. Bei Ärzten bekamen Ischgler keine Termine“, schildert Steibl. „Wir werden in ein Eck gedrängt“, klagt Bürgermeister Werner Kurz. „Ich möchte aber all jenen mein Bedauern ausdrücken, die sich hier in Ischgl infiziert haben.“