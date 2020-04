Schnelle Besserung nicht in Sichtweite

Die Eröffnung der Gastronomiebetriebe am 15. Mai lasse nicht auf eine schnelle Besserung am Markt hoffen. Menz begründet dies einerseits mit den erschwerten Auflagen, die für die Wirte gelten, andererseits damit, dass die Gäste wohl noch einige Zeit zurückhaltend sein werden. Erschwerend dazu kommen „die laufenden Absagen branchenrelevanter Veranstaltungen. Volksfeste, Konzerte und Sportereignisse verursachen hohe Ausfälle beim Umsatz.“ Auch die Exporte dürfe man bei der Rechnung nicht aus den Augen lassen. Durch die Unterbrechung von Lieferketten innerhalb und außerhalb der EU komme es im Ausland zu einem veränderten Konsumverhalten. Das wirke sich stark auf das Exportgeschäft aus.