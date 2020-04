Für die Starkenberger Brauerei in Tarrenz war die Schließung der Gastronomiebetriebe eine große Herausforderung, wie Bernhard Prosser, einer der Partner, erklärt. „Wir verlieren durch die Schließung der Gastronomiebetriebe über 75% unseres Umsatzes. Wenn unsere Partner kein Bier über den Zapfhahn ausgeben, geht das eins zu eins an uns.“ Prosser spricht von einer Katastrophe, denn mit dem Handel mache man nur wenig Umsatz. Dieser sei aber kooperativ und halte zu den regionalen Brauereien. Rund 70 Prozent der Mitarbeiter habe man in die Kurzarbeit geschickt.