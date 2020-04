Salzburgs Mister Volleyball will sein Jubiläum feiern können. „Klar, wenn es geht, mit ein paar Leuten. Aber nicht zu groß - soll ja kein Abschied sein.“ Der Anfang? Am 9. August 1990 war er im VW Bus in Braunau über die Grenze gerollt. Mit einem Drei-Jahresvertrag in der Tasche. „Salzburg war bald mein Lebensmittelpunkt.“ Mit Frau Susan, Lisa und Paul. Nur 2003 ging es ein Jahr nach Tirol, zog gar ein Angebot aus den Arabischen Emiraten nicht.