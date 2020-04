Als passionierten Literaturliebhaber wäre es für den vielseitig Interessierten eine Katastrophe, nicht mehr gut lesen zu können. Deshalb nimmt er auch an Glaukom-Studien teil: „Ich bin wirklich dankbar, dass wir in einem Land leben, wo sich der medizinische Fortschritt rund ums Glaukom im Vergleich zu der Zeit, in der meine Muter gelebt hat, so bemerkenswert weiterentwickelt hat. Dazu möchte ich etwas beitragen.“ Derzeit läuftlaut Dr. Hommer zufolge an mehreren Zentren in Österreich eine Patiententestung in Phase 3 mit einer Substanz zur Senkung des Augendrucks, die einen ganz neuen Wirkmechanismus nutzt.