In seinem Unternehmen konnte auch bereits eine regelrechte Welle der so genannten Phishing-Angriffe registriert werden. „Zu den häufigsten Taktiken zählen unter anderem E-Mails, in denen sich Kriminelle als offizielle Stellen wie etwa die Weltgesundheitsorganisation ausgeben, um Benutzer dazu zu bringen, eine bösartige Nachricht zu öffnen“, weiß Gheri. „Diese Art Angriffe, bei denen Hacker auf Basis aktueller Ereignisse die Angst oder das Mitgefühl ihrer Opfer ausnutzen, ist aber leider nicht neu.“