Per Kabel verbundene In-Ears sind hier im Vorteil, hängen sie doch, wenn sie aus dem Ohr fallen sollten, immer noch am Kabel um den Hals. Deutlich teurere True-Wireless-Modelle liegen in so einem Fall am Boden - mit etwas Pech in einer Pfütze, die den zwar schweiß- und spritzwasserfesten, aber nicht völlig wasserdichten 300TWS den Garaus machen kann.