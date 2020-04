Wir sind alle sehr betroffen. Aber wir können es nicht ändern. Es war ein schicksalhafter Verlauf“, sagt Primar Hans Schöppl, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses St. Josef in Braunau. Eine 41-jährige Braunauerin war am Mittwoch in dem Innviertler Ordensspital an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. „Sie hatte schwerste Lungensymptome. Die Frau war am 12. April bereits schwer krank bei uns eingeliefert worden. Sie kam sofort auf die Intensivstation“, so Schöppl. Doch die 41-Jährige, die unter keinen bekannten Vorerkrankungen gelitten hatte, war nicht zu retten. Der einzige bekannte Risikofaktor war ihr massives Übergewicht.