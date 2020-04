Zwei junge Männer haben sich am Donnerstagabend in Hohenems in Vorarlberg bei einem Polizeieinsatz wegen Verstoßes gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz rabiat gezeigt. Weil sie sich aggressiv verhielten und die Beamten beschimpften und bedrohten, wurden die beiden vorübergehend festgenommen. „Zwei Polizisten wurden leicht verletzt“, so die Exekutive.