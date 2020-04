Noch keine Großbrände

Noch konnten Großbrände verhindert werden und die Flammen im Keim erstickt werden. So auch in Lasberg, wo Anrainer bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute mittels mehrerer Feuerlöscher den Brand eindämmen konnten. Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte in Haslach alarmiert. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern entstand ein Flurbrand. Auch dieser konnte unter Kontrolle gebracht werden.