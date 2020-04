Stadt will Verfahren dennoch fortsetzen

Während sich Grünen-Umweltschutz-Referentin Eva Schobesberger in ihrer Meinung bestärkt fühlt, dass der Standort für die Hängebrücke ungeeignet ist, will FP-Stadtvize Markus Hein am Projekt festhalten: „Wir werden die aufgezeigten Probleme entkräften.“