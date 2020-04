Die Sorge um Angehörige und fehlende Informationen zur Selbstbehandlung einer Infektion beziehungsweise zum Umgang mit seelischem Druck sind laut der ersten Auswertung jene Faktoren, die die Studienteilnehmer besonders stressen. Schüler, Studierende und Menschen in Ausbildung würden besonders unter der Corona-Krise leiden. „Das dürfte mit den jetzt verstärkt aufgetretenen Unsicherheiten über den Ausbildungsverlauf, Stipendien, Zulassungsvoraussetzungen et cetera in Verbindung stehen“, vermutete Traunmüller. Die Psychologin erkannte auch einen Zusammenhang zwischen dem vorrangigen Informationsmedium und dem Grad der mentalen Belastung: Personengruppen, die Nachrichten über die Pandemie hauptsächlich aus dem Internet bezogen, hätten eine höhere mentale Belastung aufgewiesen. „Eine mögliche Ursache dafür ist der vermehrte Konsum von nicht evidenzbasierten Informationen“, so die Forscherin.