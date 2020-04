Die Situation in der Zweiradbranche sei besonders prekär, weil die Verkaufssaison extrem kurz ist und ausgerechnet der Start nun wegbricht: „Der Zweiradhandel tätigt seine Geschäfte - also Umsätze und Aufträge zur späteren Auslieferung - im Umfang von 70 bis 80 Prozent im Zeitraum von ca. Mitte März bis Mitte Juni. Das bedeutet, dass aufgrund der zwangsweisen Schließung und der daraus resultierenden Folgewirkungen ein namhafter Teil des Geschäftes verloren geht.“ Die Motorrad-Fahr-Saison dauere natürlich bis in den Herbst, aber Kaufentscheidungen würden viele Interessierte dann eher auf nächstes Jahr verschieben. „Allein in den vergangenen drei Wochen hätten wir bei Harley-Davidson 15 bis 20 Prozent unseres Jahresgeschäftes gemacht.“