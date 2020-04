Die Universität gilt weltweit als führend, was die Datenerfassung über Infektionszahlen in der Corona-Pandemie betrifft. Doch dieser gute Ruf schützt sie nicht vor hohen finanziellen Einbußen durch die Krise. Bis Ende Juni rechnet man mit einem Verlust von mehr als 100 Millionen Dollar, das kommende Geschäftsjahr könnte 375 Millionen Dollar Verlust bringen, berichtete der Präsident der Hochschule, Ronald Daniels, in einem öffentlichen Schreiben.