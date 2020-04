Wien hat einen Stufenplan für die weitere Öffnung der Kindergärten entwickelt. Derzeit ist das Angebot vor allem für berufstätige bzw. alleinerziehende Eltern oder für speziell belastete Familien gedacht. Ab 4. Mai wird der nächste Schritt gesetzt, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. Es werden nun weitere Kinder zum Besuch eingeladen. Das Angebot richtet sich nun auch an Kids im letzten Kindergartenjahr vor der Schule, Kinder im vorletzten Jahr mit Sprachförderbedarf sowie an Einzelkinder.